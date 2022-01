Un collectif "Anti-Pub" éteint une quarantaine de panneaux à Caen

Ce vendredi 25 mars est la journée nationale Anti-Pub. Pour marquer le coup, une opération nocturne a été menée hier dans les rues de Caen. L'alimentation électrique d'une quarantaine de panneaux a été coupée grâce à "un disjoncteur qu'il suffit d'abaisser". Une action, qui pour le collectif, est "un acte de bon sens et de désobéissance civile".

"De nombreuses villes comme Caen se dotent de panneaux vidéo et n'hésitent pas à les présenter comme des supports publicitaires plus écologiques. La vérité en est tout autre, puisque leur consommation journalière est cinq fois plus élevée qu'un panneau classique", estime le collectif.