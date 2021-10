On l'avait dit, la rencontre contre Istres ne serait pas simple pour les joueurs du Stade Malherbe Caen et effectivement, ce fut le cas.

Le résultat final, 1-1, avec un but d'El-Arabi à la 29ème minute pour Caen et le but de Kehiha à la 70ème pour Istres.

L'analyse de cette rencontre à retrouver dans les différentes éditions du jour de Tendance Ouest.