Le chômage augmente de 1,5% en février 2016 en Normandie

La Normandie

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (qui n'ont pas du tout travaillé le mois précédent) augmente de 1,5% (soit 2 740 demandeurs supplémentaires) entre la fin janvier et la fin février 2016. À cette dernière date, ils sont 181 060 à chercher un emploi. Sur trois mois, la hausse est de 1,7% et de 4,4% sur un an (contre 2,5% sur l'ensemble du territoire français).

Les moins de 25 ans sont ceux qui subissent le plus cette augmentation du chômage (+1,7%) tandis que pour seniors (plus de 50 ans), le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 1,2%.

Département par département

La Seine-Maritime est le mauvais élève de ce mois de février avec une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de 2,3%. C'est toute l'ex Haute-Normandie qui est principalement touchée puisque l'Eure est le second département où le chômage augmente le plus (+1,8%). Viennent ensuite la Manche (0,8%) puis l'Orne et le Calvados (+0,6%).