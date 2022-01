Bruxelles (AFP). Chaos dans les transports et sécurité renforcée en Europe après les attentats à Bruxelles

De Londres à Rome, les gouvernements européens ont presque tous relevé leur vigilance antiterroriste et accru la protection de certains sites, comme les gares, aéroports ou centrales nucléaires. A Bruxelles, "tout notre réseau est fermé actuellement", a indiqué l'opérateur de transport public bruxellois STIB sur Twitter. L'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, où ont eu lieu les premières explosions vers 07H00 GMT, est fermé jusqu'à 06H00 (05H00 GMT) mercredi et les grandes gares de la ville étaient aussi closes jusqu'à nouvel ordre. Cette chape de plomb sur la Belgique a eu des répercussions sur toute l'Europe. La fermeture de l'aéroport de Bruxelles a entraîné l'annulation ou le déroutage de plus de 1.000 vols selon les calculs de l'AFP et les compagnies ont dû s'adapter. Les avions déjà en route pour Bruxelles au moment des explosions ont été redirigés notamment vers Charleroi (Belgique), Maastricht (Pays-Bas), ou Amsterdam. Cinq vols internationaux ont été déroutés vers des aéroports français, a-t-on également appris auprès de la Direction générale de l'aviation civile française (DGAC) et 20 vols au départ d'aéroports français vers Bruxelles ont été annulés pour la journée de mardi. Lufthansa, qui comme easyJet, Ryanair ou British Airways a annulé ses trajets au départ et à l'arrivée de Bruxelles, a mis en place un numéro d'urgence pour ses passagers. Du côté des trains, le trafic des Thalys (liaisons Paris-Bruxelles-Amsterdam-Cologne) est à l'arrêt sur l'ensemble du territoire belge, et ceux en circulation dans les pays limitrophes rebroussent chemin. Les Eurostar qui relient Bruxelles à Londres sont aussi suspendus dans les deux sens, et ceux qui étaient déjà en circulation ont été arrêtés à Lille. Le mot d'ordre à la population du centre de crise belge sur son compte Twitter est clair: "Restez où vous vous trouvez". L'onde de choc a aussi traversé l'Atlantique, la police de New York annonçant qu'elle renforçait "par précaution" la sécurité, et celle de Washington musclant ses patrouilles dans le métro. - Contrôles aux frontières - Comme la France et l'Allemagne, les Pays-Bas ont renforcé les contrôles à leurs frontières avec la Belgique. Bien que non limitrophes, d'autres pays comme le Portugal ont fait de même. Londres, Paris, Francfort, Copenhague ou Prague, ont relevé la sécurité dans les aéroports, gares ou stations de métro. A Genève, la police a décidé de "renforcer le dispositif de sécurité sur le site de l'aéroport" et "d'augmenter la visibilité des forces de sécurité autour de plusieurs lieux sensibles", en particulier les gares, les bâtiments internationaux et les lieux de rassemblement. A Barcelone, la police régionale catalane a déployé des patrouilles d'agents de la police anti-émeute et d'unités canines et des blindés ont été envoyés à Roissy et Orly. En France, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve prévoit de déployer au total 1.600 policiers et gendarmes supplémentaires. Pour renforcer la sécurité dans les transports en commun, les autorités vont réserver l'accès aux zones publiques des transports "aux personnes munies d'un billet et/ou d'un titre d'identité" et mettre en place des "mesures de contrôle et palpation systématiques". Les gares parisiennes restaient ouvertes mais de nombreux policiers quadrillaient la gare du Nord, d'où partent habituellement les trains pour Bruxelles, a constaté un journaliste de l'AFP. Du côté des autocars, la filiale de la compagnie française SNCF Ouibus a assuré que ses liaisons étaient assurées entre la France et la Belgique tout en prévenant que "d'importants retards" étaient à envisager. Chez Eurolines, les ventes de billets Paris-Bruxelles ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre "le temps d'y voir plus clair". Tout en "déconseillant de se rendre à Bruxelles", le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a évoqué "un renforcement des patrouilles dans les aéroports, (et) dans certaines gares, surtout où les trains internationaux passent". Plusieurs chefs de gouvernement ont aussi convoqué des réunions d'urgence à la suite des attentats à Bruxelles, à l'instar de la Première ministre polonaise Beata Szydlo ou du Premier ministre britannique David Cameron, d'où pourraient émerger des mesures supplémentaires.

