Londres (AFP). GB: le gouvernement conservateur plongé dans une nouvelle crise interne

Invité par la Chambre des Communes à s'exprimer à 15H30 GMT sur l'accord signé entre l'UE et la Turquie sur les migrants, le Premier ministre doit en profiter pour essayer de juguler ce que le Daily Telegraph, proche du pouvoir, a qualifié de "pire crise pour le parti conservateur depuis des décennies". Les Tories étaient déjà profondément divisés sur l'Europe, à trois mois d'un référendum à hauts risques sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et voilà qu'éclatent aussi au grand jour ses divergences sur la politique d'austérité menée depuis six ans par David Cameron et son plus proche allié, le ministre des Finances George Osborne. Considéré comme favori à la succession de David Cameron avec l'eurosceptique Boris Johnson, le Chancelier de l?Échiquier est au c?ur de la tourmente après avoir présenté mercredi un budget comprenant de nouvelles coupes budgétaires. En démissionnant vendredi soir, l'eurosceptique ministre du Travail Iain Duncan Smith, en poste depuis 2010, a expressément mis l'accent sur le caractère "profondément injuste" des coupes affectant les prestations d'invalidité. Dimanche, il a élargi ses critiques sur les plateaux TV en accusant la politique d'austérité de frapper en priorité les plus pauvres et de ménager les plus aisés. David Cameron s'est aussitôt dit "perplexe et déçu". Selon le Times, le Premier ministre reproche toutefois à George Osborne d'avoir "mis le bazar" après pourtant lui avoir demandé d'éviter toute controverse en amont du référendum sur l'UE. Downing Street a vigoureusement démenti tout nuage entre les deux hommes, assurant qu'ils étaient "plus proches que jamais". Reste que depuis la démission d'Iain Duncan Smith, les Tories se déchirent de plus belle avec, en toile de fond, le référendum du 23 juin sur l'UE, qui exacerbe les tensions. La première conséquence de la fronde devrait aboutir au retrait pur et simple du projet de baisser les prestations d'invalidité. - Rétro-pédalage - Stephen Crabb, le remplaçant d'Iain Duncan Smith, devait en faire l'annonce aux députés lundi après-midi, après que David Cameron eut défendu son idée d'un "conservatisme moderne et compassionnel". Mais au-delà de ce rétro-pédalage embarrassant pour George Osborne, l'épisode pourrait avoir des conséquences à moyen et long terme, sur l'avenir du parti, celui de David Cameron et sur les chances de George Osborne de lui succéder un jour. "Cette fois c'est sérieux pour le Chancelier", qui "laisse des plumes", souligne Larry Elliott, éditorialiste au Guardian. Et cela pourrait peser dans le débat sur le référendum puisque George Osborne est, aux côtés du Premier ministre, le principal avocat d'un maintien dans l'UE. "Il est important pour Cameron qu'Osborne soit perçu comme quelqu'un de crédible sur le plan économique. Sinon il risque de ne pas être pris au sérieux quant il s'agit de mettre en avant les dangers d'un Brexit", ajoute ainsi Larry Elliott. En quittant le gouvernement, Iain Duncan Smith retrouve aussi une plus grande liberté de parole pour défendre une sortie de l'UE, ce qui pourrait aussi nuire à David Cameron. Les critiques les plus virulents ont même appelé au départ de George Osborne et son remplacement par l'actuel ministre de la Justice, Michael Gove, autre figure de proue du camp eurosceptique. L'ancien leader conservateur Michael Howard a, lui, appelé lundi ses collègues au "calme". "J'aimerais qu'ils n'oublient pas qu'il y a moins d'un an le parti conservateur a gagné les législatives sous la direction de David Cameron", a-t-il dit à la BBC. Mais l'unité affichée alors n'est plus qu'un lointain souvenir.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire