Les Musiques à Ouïr testent l'Oulipo au Trianon à Sotteville-lès-Rouen

"Avec pour membres Raymond Queneau ou encore Georges Perec, ce mouvement s'imposait des contraintes d'écriture qui devenaient ensuite un jeu, explique Denis Charolles, le batteur du trio. Or les lipogrammes ou palindromes sont des formes que l'on peut facilement décliner en musique." Après avoir passé commande de textes à Agathe Boutin ou Dominique Bonafini de Rouen et à deux auteurs québécois, Denis le batteur, Julien le clarinettiste, flutiste et saxophoniste et Thibaut à la contrebasse, les mettent en musique. "Même si Bach lui-même s'imposait nombre de contraintes, c'est le jazz qui répond le mieux à ces jeux de forme."

Pratique. Mardi 22 mars à 20h30. Le Trianon, Sotteville-lès-Rouen. 7 à 14€. 02 35 73 95 15