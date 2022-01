Troyes (AFP). Ligue 1: le Paris SG, triomphal à Troyes 9-0, champion de France pour la 4e saison d'affilée

Le PSG, désormais six fois champion de France, compte 25 points d'avance sur son dauphin Monaco qui ne peut plus revenir à sa hauteur alors qu'il en reste 24 points maximum à glaner. Quatre jours à peine après sa victoire au forceps (2-1) à Chelsea, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Paris n'a donc pas manqué l'occasion de s'adjuger le championnat dans l'Aube, chez une lanterne rouge complètement dépassée et qui se rapproche de plus en plus de la L2. Les Parisiens ont réglé l'affaire en six minutes en première période, par des buts d'Edinson Cavani (13e), de Javier Pastore (17e) après un festival de dribbles, et d'Adrien Rabiot (19e). Frustré de ne pouvoir y aller de son but lors du premier acte, malgré sa superbe passe décisive adressée à Pastore, Ibrahimovic a corrigé le tir en inscrivant un quadruplé en seconde période. Le Suédois, en fin de contrat en juin prochain et insatiable à 34 ans, en est à 27 buts en 24 matches cette saison et désormais 102 en 115 rencontres de Ligue 1, depuis son arrivée à l'été 2012. Un but contre son camp de Saunier (58) et un penalty de Cavani (75e) ont contribué à porter le score final à 9-0, permettant à Paris, sur une autre planète, de battre un autre record, celui de la plus large victoire à l'extérieur en championnat qui était jusqu'alors propriété de Marseille, vainqueur à Roubaix 10-2 en 1949. Le club de la capitale, déjà lauréat du Trophée des champions, doit jouer la finale de la Coupe de la Ligue face à Lille le 23 avril et reste encore en lice en Coupe de France (demi-finale à Lorient le 19 avril). Il peut ainsi rééditer son exploit historique de l'an passé, à savoir réaliser le quadruplé national. Mais pour ce PSG passé sous bannière qatarie depuis le rachat du club par QSI (Qtar Sports Investments) à l'été 2011, le Graal constitue avant tout la Ligue des champions pour laquelle dont il disputera un quart de finale pour la quatrième fois consécutive le 5 ou 6 avril. C'est vendredi prochain qu'il connaîtra d'ailleurs son adversaire, lors du tirage au sort à Nyon. Dimanche, la journée dominicale se poursuit à 17h00 avec Nantes (8e) - Angers (11e) et se clôt à 21h00 avec le match entre Rennes (5e) et Lyon (4e) pour la 3e place en jeu.

