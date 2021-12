Emplois en Seine au Parc Expo de Rouen, des centaines de formations pour l'avenir

Voilà le salon où il faut être si vous voulez maximiser vos chances de décrocher une formation professionnalisante ou un emploi. Emplois en Seine, forum organisé par Carrefours pour l'Emploi, revient et son lot de recruteurs avec : "Il y a 231 exposants dont environ 200 DRH. Ce sont les métiers de l'industrie qui sont les plus porteurs avec 25 % des offres disponibles. En tout, 2800 offres d'emploi et de formation sont proposées", détaille Michel Lefèvre, commissaire général du salon. Car si les entreprises présentes sont prêtes à signer des CDI et CDD aux demandeurs d'emploi qui viennent au salon, une cinquantaine de structures de formation de l'ex Haute-Normandie sont également au rendez-vous. Le credo de Michel Lefèvre : les formations en alternance, "ce sont aussi des contrats de travail". Du CFA/IFA Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan en passant par l'INSA Rouen ou le CESI, tous les cursus impliquant des heures passées en entreprise sont représentées à Emplois en Seine.

Renault Cléon

pro de l'alternance

Certaines entreprises viennent d'ailleurs avant tout pour recruter des stagiaires en formation. C'est le cas de Renault Cléon. L'usine, où l'on produit les moteurs de la célèbre marque au losange, est une habituée du salon : "Ils viennent pour des CDI, mais aussi et surtout pour prendre des stagiaires et des jeunes en alternance", avance Michel Lefèvre. Pour ces étudiants, ces formations sont aussi un bon moyen de s'insérer sur le marché du travail et de dégoter un poste plus facilement.