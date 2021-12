The Voice saison 5: Marc Hattem sera dans l'équipe de Garou

Malgré sa passion pour la musique, le jeune homme décide de poursuivre ses études après avoir obtenu son baccalauréat.



Parallèlement à son école d’architecture, il participe, en 2011, à un concours mondial de karaoké, en représentant son pays natal et gagne dans sa catégorie.



Tout juste diplômé, il se consacre cependant aujourd’hui à la musique. Il intègre alors la « 8ème Art Company » avec laquelle il tourne dans le monde entier, pour des soirées privées et divers événements.



The Voice est, pour Marc Hatem, l’occasion de représenter le Liban en France et espère conquérir le cœur des français.

Il chante « Take Me to Church » du groupe Hozier est intègre l'équipe de Garou