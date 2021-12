Un mois pour redécouvrir l'architecture à Rouen

"Nous voulons susciter des échanges entre professionnels et particuliers et désacraliser l'architecture", explique la directrice de la Maison de l'architecture Anne Le Bellego. À Rouen, cet événement se décline en de nombreuses animations : expositions, ateliers pour les enfants animés par une plasticienne ou encore parcours guidés par des urbanistes ou architectes. Ces visites insolites nous permettent de découvrir les dessous de l'écoquartier Luciline, l'innovante école Rosa Parks située rive gauche et les aménagements du nouvel auditorium de région.

Pratique. Du 1er au 31 mars. www.man

Un mois pour redécouvrir l'architecture

-leforum.fr et www.territoirespionniers.fr