Rouen : des ossements humains découverts lors des fouilles à l'aître Saint-Maclou

Ancien cimetière paroissial de l'église Saint-Maclou, devenu charnier et ossuaire suite à l'épidémie de peste noire qui toucha Rouen en 1348, l'aître Saint-Maclou connut diverses fonctions à partir du XVIIème siècle. Ecole religieuse puis école des Beaux-Arts, l'aître s'apprête à devenir un centre d'artisanat d'art. C'est en prévision des futurs travaux que l'Inrap effectue un diagnostic préventif afin de savoir si le sol du site doit ou non fait l'objet de fouilles plus poussées.

Des os et des corps sortis de terre

Depuis une semaine, Paola Calderoni, responsable du chantier, et son équipe ont retrouvé multiples os et corps humains. "Nous avons découvert plusieurs sépultures individuelles qui ne corespondent pas aux méthodes d'inhumation pratiquées pour des personnes atteintes de la peste", indique l'archéologue. Pour connaître l'époque de ces sépultures, il faudra atteindre les expertises qui commenceront après la fin des fouilles le 11 mars.