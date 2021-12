Nicole Scherzinger au casting du remake de "Dirty Dancing"

Nicole Scherzinger interprétera Penny, le rôle joué à l'origine par Cynthia Rhodes, dans le film sorti en 1987, selon TVLine.

Elle donnera la réplique à Abigail Breslin, oscarisée pour son rôle dans "Little Miss Sunshine", Debra Messing, l'actrice de la série "Will et Grace" et Prattes , aperçu au petit écran dans "Mercy".

Comme le film, le téléfilm de trois heures est centrée sur la romance naissante entre Bébé (Abigail Breslin), une fille riche en vacances, et Johnny (Colt Prattes), son professeur de danse issu de la classe ouvrière.

Penny (Nicole Scherzinger) est la partenaire de danse de Johnny et fait partie de l'équipe d'animation du lieu de villégiature où Bébé et sa famille séjournent.

Nicole Scherzinger a déjà fait des apparitions à la télévision dans "How I Met Your Mother", "Sabrina, l'apprentie sorcière " ou encore "Ma famille d'abord".