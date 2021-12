Likas charme Zazie dans The Voice siason 5

Véritable touche-à-tout, il s’est, depuis, lancé dans l’écriture de quelques titres Pop / Soul qu’il présente lors de concerts ou festivals et participe à quelques pièces de théâtre et courts-métrages. Le jeune homme n’hésite pas à enchainer les petits boulots pour pouvoir vivre de sa passion et en parallèle, s’implique aussi très fortement, par le biais d'ateliers et de concerts, dans la vie caritative en participant à de nombreuses opérations au sein d'écoles et d'associations venant en aide aux enfants.



Aujourd’hui, grâce à The Voice, Lukas espère prouver à ses parents qu’il peut réussir en tant que chanteur.