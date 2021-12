69% des femmes le recherchent (encore) chez un homme

Une question tourmente l'humanité depuis des siècles, quels sont les critères de désirabilité chez l'autre sexe?

Bien souvent, les âmes chagrines vous répondront: "Les hommes regardent le physique, les femmes s'intéressent à l'argent". Clichés d'une autre époque? Oui, mais... pas tant que ça.

Des chercheurs de l’Université Chapman ont publié les résultats d'une étude sur les caractéristiques considérées comme étant les plus désirables par les hommes et les femmes.

C'est un sondage qui se base sur des personnes âgées entre 25 et 45 ans.

L'idée était de voir si mâles et femelles avaient des préférences particulières. 69% des femmes attendraient que leurs partenaires gagnent beaucoup d'argent, contre 47% pour les hommes.

Par contre on constate que plus nous vieillissons, moins la relation se fonde sur le physique et sur l'argent, 2 critères qui deviennent de moins en moins importants aux yeux des personnes âgées.