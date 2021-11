Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 27 et 28 février

MANCHE

Jusqu'au 2 mars, c'est la 5ème édition de la semaine chrétienne du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Après avoir exploré le thème du Bonheur, de la Foi, de la Mémoire et de la Fraternité, cette édition porte sur le thème du Pardon. Le programme complet est à retrouver ICI

Jusqu'à dimanche, le Salon de l'Habitat se tient à Saint-Lô. Samedi, Stéphane Plaza, l'animateur des émissions «Maisons à vendre» et «Recherche appartement ou maison» sur M6 est présent. De nombreux exposants sont également sur place. Ouverture du salon de 10h à 19h tous les jours. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

CALVADOS

Samedi, c'est la fête de la St Patrick et de la Bretagne au Zénith de Caen. Un spectacle original avec les meilleurs musiciens, danseurs et chanteurs des nations celtiques avec la participation d'Alan Stivell, îcone de la musique bretonne. Deux représentations sont proposées ce samedi à 16h et à 20h30. L'entrée varie de 46€ à 50€.

Samedi, il y a du hockey. Les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Tours. Une rencontre à suivre à partir de 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Suivez l'actualité des Drakkars ICI

Dimanche, à Ouistreham se tient un rassemblement de voitures anciennes. Vous pourrez en profiter tout au long de la matinée de 10h à 12h, sur l'esplanade Lofi.

Dimanche, assistez au spectacle «Sans Rancune» au Zénith de Caen. C'est du théâtre. La vie de Victor Pelletier est une réussite totale. Il possède une multi-nationale cotée en bourse, un appartement sur trois étages et une très belle femme. Ce soir-là, il est à l’apogée de sa gloire. Il marie sa fille devant un parterre de stars. Mais sa femme lui annonce qu’elle le quitte pour un smicard qui habite Barbès. C'est ce dimanche à 16h.

Créa à Mondeville vous propose un spectacle de contes et marionnettes. «Il était encore une fois...», c'est ce dimanche à 17h, dans la salle de spectacles. C'est tout public dès 4 ans. L'entrée varie de 6€ à 8€. Toutes les infos ICI

ORNE

Jusqu'à lundi, se tient la traditionnelle foire d'Alençon. Cette année, la foire vous replonge dans l'ambiance des années 80. Différentes ambiances sont proposées pour revivre ces années fastes. De nombreux exposants sont également présents. Rendez-vous, à l'Anova d'Alençon. Toutes les infos sont à retrouver ICI

Jusqu'à dimanche, la ville de L'Aigle vous propose un week-end du cinéma canadien. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche pour voir tous ces films canadiens. Les infos ICI

Samedi, une soirée cabaret est organisée à Sées. Au programme une profusion de plumes, de strass et de paillettes dans la pure tradition du cabaret. C'est ce samedi à partir de 20h30, au centre polyvalent de Sées.

Dimanche, participez à la première édition de la ceriséenne à Cerisé. C'est une course pédestre de 11 kms, ouverte à tous, avec un parcours privilégiant le côté nature et patrimoine au travers des chemins et des rues de la commune. Le départ de la course est prévu à 10h.