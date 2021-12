Football : en match en retard, Quevilly Rouen Métropole se rend à Calais

Les Rouges et Jaunes qui ont enfin mis fin à leur série de neuf matchs sans victoire la semaine passée, avec une victoire sur Boulogne-Billancourt (4-1), se déplacent à Calais avec la ferme intention de remporter une seconde victoire consécutive qui ferait du bien au moral des troupes, mais également au classement.

En effet, en cas de victoire Normande, les joueurs de Manu Da Costa auraient la possibilté de faire un bond au classement et de se retrouver, au mieux, à la 2ème place, et au pire à la 5ème en fonction des résultats de la réserve de Troyes, de Croix et de l'Entente Sannois Saint-Gratien.

Mais la tâche ne s'annonce pas facile pour les joueurs de l'agglomération rouennaise, qui devront affronter une équipe qui a déjà disputé un match en retard, mercredi 24 février, avec une victoire sur la réserve de Lens (2-1), ce qui place l'équipe Nordiste à la 9ème place.

Les Normands pourront s'appuyer sur le match aller où ils avaient remporté leur première victoire de la saison, au bout de la 2ème journée, pour leur première dans leur nouveau stade Robert Diochon. La rencontre s'était achevée sur le score de 1-0.

Un match à enjeu pour le club qui aura besoin de cette victoire pour revenir à six points du leader Poissy.