L'Agenda en Normandie : jeudi 25 février

MANCHE

Vendredi, assistez à l'avant-première du film «Célibataire, mode d'emploi». À New York, on ne compte plus les âmes en peine à la recherche du partenaire idéal, que ce soit pour une histoire d'amour, un plan drague… ou un mélange des deux. C'est ce vendredi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg.

Dimanche, assistez à un ciné concert avec la projection du film «The Kid» de Charlie Chaplin. Le film sera accompagné en direct par le pianiste Romain Bastard. C'est ce dimanche à 17h au Cinémoviking de Saint-Lô. Réservez vos places directement aux caisses du cinéma.

CALVADOS

Imaginez ne plus avoir besoin de conduire pour rentrer chez vous après une soirée un peu trop arrosée. C'est ce que propose une entreprise qui s'est imposée en région parisienne, la startup Captain Sam arrive chez nous en Normandie à Caen. Les infos et les inscriptions ICI pour rappel celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. L'alcool est à consommer avec modération.

Samedi, il y a du hockey. Les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Tours. Une rencontre à suivre à partir de 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Suivez l'actualité des Drakkars ICI

Dimanche, assistez au spectacle «Sans Rancune» au Zénith de Caen. C'est du théâtre. La vie de Victor Pelletier est une réussite totale. Il possède une multi-nationale cotée en bourse, un appartement sur trois étages et une très belle femme. Ce soir-là, il est à l’apogée de sa gloire. Il marie sa fille devant un parterre de stars. Mais sa femme lui annonce qu’elle le quitte pour un smicard qui habite Barbès. C'est ce dimanche à 16h.

ORNE

Vendredi, assistez à l'avant-première du film «Célibataire, mode d'emploi». À New York, on ne compte plus les âmes en peine à la recherche du partenaire idéal, que ce soit pour une histoire d'amour, un plan drague… ou un mélange des deux. C'est ce vendredi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Samedi, une soirée cabaret est organisée à Sées. Au programme une profusion de plumes, de strass et de paillettes dans la pure tradition du cabaret. C'est ce samedi à partir de 20h30, au centre polyvalent de Sées.