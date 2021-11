Un homme retrouvé mort dans son entreprise à Saint-Étienne-du-Rouvray

Il est 15h30 ce lundi 22 février quand les secours reçoivent un appel provenant d'un employé de l’entreprise de transport Ziegler, située dans la zone industrielle du Clos Tellier, à Saint-Etienne du Rouvray. Il vient de trouver l'un de ses collègues inanimé dans les toilettes de l'établissement. Immédiatement, les sapeurs-pompiers et le Samu se rendent sur place, mais malgré les tentatives de réanimation faites par l'employé et les gestes prodigués par les professionnels du secours, impossible de le ramener à la vie. Le décès de la victime, un homme âgé de 48 ans et originaire de Grand-Quevilly, est alors constaté par le médecins sur place.

Le service judiciaire de la Direction départementale de la Sécurité publique a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de la mort de cet homme dont le corps doit subir un autopsie. Un problème de santé pourrait être à l'origine de son décès mais la piste de l'intoxication au monoxyde de carbone, en raison de l'échappement d'un des chariots élévateur de l'entreprise, n'est pas exclue.