The Voice 5: Clyde très courtisé par la production de l'émission

Il poursuit son apprentissage durant toute son enfance et entre à l’âge de 16 ans au Conservatoire de Lyon. C’est ainsi qu’il rencontre un groupe de musiciens et de chanteurs avec qui il tourne dans la région, comme pianiste et choriste.



Lors d’un concours, le jeune homme prend véritablement conscience de sa voix. Plus confiant, il décide alors d’intégrer le chant au piano lorsqu’il se produit dans des bars.



Depuis 3 ans, Clyde compose des musiques aux sonorités Soul et Funk et continue de se produire avec une dizaine de groupes.

The Voice est, pour lui, l’occasion d’être sur scène, bel et bien, en tant que chanteur et de faire découvrir son univers « New Soul ».