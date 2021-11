Hockey: Les Dragons de Rouen donnent le ton

Le seul but du premier tiers temps est marqué à la 15ème minute par François-Pierre Guenette sur la première supériorité numérique offerte par les Brûleurs de Loups 1-0.

Dès le début du 2ème tiers, les Rouennais doublent la mise sur une nouvelle supériorité numérique et cette fois-ci c'est Yorick Treille qui inscrit le but. Les locaux vont parvenir à revenir à un but d'écart à la 11ème minute par Romain Chapuis mais sur une nouvelle supériorité numérique à trois minutes de terme du 2ème tiers, Yorick Treille double son compteur avec le 3ème but 3-1.

Le dernier tiers est plus à l'avantage des Grenoblois qui réussissent à réduire de nouveau le score à la 6ème minute encore une fois par Romain Chapuis. Les Isérois poussent et sortent le gardien en fin de rencontre ce qui permet à Damien Raux d'inscire un ultime but en cage vide à quelques secondes de la sirène finale.

Souvent décrié, le powerplay Rouennais aura été efficace lors de ce premier match avec 100% de réussite. Une efficacité qui devra se confirmer dès ce soir pour le match 2, toujours contre Grenoble à Pole Sud. Le powerplay est important, pour des Play-Offs qui se jouent souvent sur des détails.