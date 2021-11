The Voice: Amandine, la prof de musique déjantée de cette 5ème saison

Amandine, jeune suissesse de 24 ans, s'est découvert une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Elle commence à prendre des cours de chant à l'âge de 10 ans et y prend très vite goût, au point qu'elle intègre une formation en Suisse avec qui elle se produit entre son pays natal et la France avant de partir à Londres étudier la musique pendant 3 ans.