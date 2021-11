Paris (AFP). PSG: Aurier exclu pour avoir traité Blanc de fiotte

Dimanche peu après 20h, c'était opération déminage du côté du club de la capitale: de manière quasi-concomitante, il annoncé la sanction (mise à pied à titre conservatoire et procédure disciplinaire) et l'international ivoirien de 23 ans a présenté ses excuses, dans une interview diffusée par les chaînes beIn Sport et Canal+. "J'accepte toutes les sanctions à mon égard concernant cette histoire, j'ai fait une connerie, je suis impardonnable et je suis prêt à assumer toutes les conséquences", assure le joueur, qui tient à s"'excuser tout particulièrement auprès du coach". Le club, même s'il parle d'une "vidéo tournée dans un cadre privé", a qualifié les propos d'Aurier de "clairement inadmissibles", et soutenu son entraîneur et les joueurs "qui ont pu, à juste titre, se sentir offensés par des propos contraires à toutes les valeurs du club". "Le Paris Saint-Germain est une institution très forte à laquelle personne ne peut toucher", a lancé le président, Nasser Al Khelaifi, cité par le communiqué. Cette polémique, qui écorne encore un peu plus l'image des footballeurs, tombe au pire moment pour le PSG: elle vient ébranler la préparation du club deux jours avant le match capital contre Chelsea, et fait ressurgir le débat sur le manque d'autorité de l'entraîneur quelques jours seulement après sa prolongation. Cela alourdit l'atmosphère mais prive aussi l'équipe d'un titulaire devenu indiscutable sur le flanc droit, jusqu'à être considéré parmi les meilleurs d'Europe cette saison. Contre les Anglais, Gregory van der Wiel et Marquinhos postulent pour récupérer son couloir. - Chicha - Les réactions dans le monde du foot ont été sévères. "Comment on peut aussi peu réfléchir aux conséquences de ses mots, de ses actes, c'est irréel!", s'est exclamé Christophe Dugarry. Autre ancien international s'exprimant sur Canal+, l'ex-Parisien Daniel Bravo a souligné: "Il est titulaire dans ce PSG-là, c'est magique pour lui, il n'a pas conscience qu'il peut tout gâcher, c'est de la bêtise pure!" "Ca frise la faute professionnelle grave", a réagi le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, tandis que l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier parlait d'une "crise qui arrive à un moment important pour le club, venant d'un joueur qui n'était pas grand-chose avant de venir à Paris". Tout est parti d'une vidéo de trois quarts d'heure filmée via l'application Periscope, qui permet de diffuser des images en direct à travers un smartphone. On y voit Aurier chez lui, samedi soir, accompagné d'un ami fumant une chicha, Mamadou Doucouré (22 ans), joueur qui compte 10 sélections en équipes de France juvéniles. Entre passages rappés et dédicaces, Aurier répond sur un mode décontracté et rigolard à des questions posées par des internautes, la plupart lues par son ami. - Ibra 'gentille bête', Di Maria 'guignol' - Doucouré lit l'une des questions des fans: "Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas?". "C'est une fiotte!", répond Aurier. Autre question relayée par Doucouré: "Blanc, il suce Zlatan ou pas?" Réponse d'Aurier: "Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin!" "Zlatan, c'est une bête mais t'inquiète pas qu'avec nous, il fait pas le relou, c'est une gentille bête", avance aussi l'Ivoirien au sujet du Suédois, dont le "délire" serait d'écouter "des vieilles musiques". Si le défenseur complimente certains de ses coéquipiers comme Thiago Silva, Edinson Cavani ou Blaise Matuidi, il en égratigne deux autres. Interrogé sur Angel Di Maria, Aurier lâche: "Ouais, c'est un guignol!" Son ami enchaîne: "Ouais, c'est un bon, il a dit". Et invité à trancher entre le gardien titulaire Kevin Trapp et sa doublure Salvatore Sirigu, Aurier lance: "Trapp! Sirigu il est +guez+" (cramé, nul). Ce n'est pas la première fois qu'Aurier s'illustre ainsi. En mars de l'année dernière, forfait sur blessure pour le 8e de finale retour à Chelsea (2-2 a.p.), Aurier avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo où on le voyait hurler devant sa télévision au coup de sifflet final synonyme d'exploit qualificatif de ses coéquipiers: "Ici c'est Paname, arbitre sale fils de pute!" Malgré ses tweets d'excuses, cela lui avait coûté cher: trois matches de suspension de la part de l'UEFA, qui sanctionnait pour la première fois un joueur pour des propos tenus sur les réseaux sociaux.

