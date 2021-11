Hôpital du Cotentin : opération escargot et manifestation le 20 février

L'été dernier, elle avait rassemblé près de 2000 manifestants à Valognes pour la défense des urgences. Six mois plus tard, l'Association citoyenne de défense du CHPC et de promotion de la santé appelle à nouveau les habitants à se mobiliser.

Elle organise une opération escargot sur la RN13, samedi 20 février : départ de Valognes à 9h30, au parking du stade G. Pillet, pour une arrivée à la place de la maire de Cherbourg, aux environs de 10h30. Un cortège piéton rejoindra ensuite l'hôpital Pasteur. L'association demande un moratoire sur la fermeture de services et les suppressions de postes, la réouverture des urgences de Valognes et un égal accès aux soins sur le Cotentin.

Santé pour tous

En effet, les urgences de Valognes n'ont pas rouvert, et celles de Cherbourg sont parfois encombrées."Quand on éloigne les lieux de consultations, des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou ceux qui pensent que leur état n'est pas suffisamment grave, peuvent retarder ou renoncer aux soins... Et ils aggravent leur état de santé" note Rémi Besselièvre, président de l'association :

Citoyens, élus, personnels de santé, associations... Les organisateurs espèrent une mobilisation la plus large possible :

L'Agence Régionale de Santé de Normandie a confirmé, cette semaine, la création d'un "centre de soins non programmés", en journée, sur le site de Valognes. Une ouverture prévue "dans les prochaines semaines", car pour le moment il faut recruter des médecins.