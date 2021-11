L'Agenda en Normandie : lundi 15 février

MANCHE

Jeudi, assistez au spectacle de danse «Les Loups» à Saint-Lô. Pour cette nouvelle création, la chorégraphe travaille sur la thématique du «jeu». C'est ce jeudi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 10€.

Vendredi, le Pôle Hippique de Saint-Lô organise la 1ère édition du salon des étalons trotteurs. Samedi et dimanche, place au salon des étalons de sport pour la 11ème édition. Venez assister également au «Grand Match», une épreuve de saut d'obstacles. 4000 spectateurs sont présents chaque année pour cet événement incontournable.

A partir de samedi et jusqu'au 28 février, se tient la 23ème édition du Challenger La Manche/Cherbourg. De nombreux joueurs sont attendus lors de ce tournoi ATP. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Cette semaine, La Légende du Roi Arthur se produit au Zénith de Caen. C'est un spectacle grandiose mêlant amour, humour, émotion et magie qui vous plongera dans les décors de la Bretagne antique et les mystères de la féerie celtique. Deux représentations sont prévues, vendredi à 20h et samedi à 20h30. L'entrée varie de 35€ à 79€. Toutes les infos ICI

Tout ce week-end, se tient la 1ère édition du salon des sports urbains à Caen. Vous pourrez échanger sur les dernières tendances en matière de BMX mais aussi de skate, roller, trottinette, breakdance et autres disciplines de rue. 5700 m² d'exposition seront consacrés à la pratique des sports urbains. Rendez-vous, samedi et dimanche de 8h à 18h au parc des expositions de Caen.

ORNE

Mardi, le centre aquatique Alencéa à Alençon propose aux enfants une soirée blind test. Le but du jeu est de reconnaître des airs de films pour enfants. Des entrées piscine et patinoire sont à gagner. Rendez-vous, ce mardi, de 20h à 21h45 pour y participer.

Mardi, assistez à l'avant-première du film "Pattaya" avec Ramzy et Gad Elmaleh. C'est l'histoire de Francky, accro à la musculation et en plein chagrin d'amour, qui passe son temps avec Krïmo, en quête de "Web célébrité". C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.