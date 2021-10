Switch: Avant-première ce soir au cinémoviking de Saint Lô

Juillet 2010, Montréal, Canada. Sophie Malaterre, 25 ans, illustratrice de mode, voit arriver les vacances d’été avec angoisse. Pas de projets, pas d’ami, pas de fiancé... On lui parle du site SWITCH.com qui permet d’échanger sa maison le temps d’un mois. Sophie trouve, par miracle, un duplex à Paris, avec vue sur la Tour-Eiffel. Son premier jour est idyllique. Le lendemain matin, elle est réveillée par les flics. Un corps décapité est dans la chambre d’à côté. Elle n’a plus aucun moyen de prouver qu’elle n’est pas Bénédicte Serteaux, la propriétaire des lieux. Le piège se referme sur elle... Elle n’a pas seulement changé d’appartement. Elle a changé de peau et de destin...

Avec Eric Cantona et Karine Vanasse.



Voilà l'histoire du film que vous verrez dès ce soir au cinémoviking de Saint Lô. La sortie nationale est prévue pour le 6 juillet, mais le cinémoviking vous le fait découvrir près d'un mois avant tout le monde. Et en plus de cette projection avant l'heure, une partie de l'équipe du film viendra discuter avec vous du long-métrage.

Vous pourrez donc rencontrer Frédéric Schoendoerffer (Truands, Agents secrets, Scènes de crimes, Braquo) le réalisateur et scénariste de Switch, ainsi que le producteur Eric Névé et une partie de l'équipe de Pathé France, distributeur du film.

A l'issue de la projection, ils échangeront avec vous et pourront répondre à toutes vos questions.

La soirée débute à 18h, au tarif unique et préférentiel de 6 euros.

