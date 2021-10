Rouen : deux commerçants créent le "coenseigne"

Il y a un petit peu plus de trois mois, Saïd Doukkali, qui tenait la boutique Rouen Copie installée depuis 1998 à la Croix de Pierre, a rejoint Le Forum des arts, au 8 rue des Boucheries-Saint-Ouen. Un bond de 500m vers l'Ouest de la ville avec deux objectifs pour le commerçant, réduire ses frais de loyer mais également mutualiser ses services avec ceux du Forum des arts. "Depuis trois ans, ça devenait difficile de payer le loyer, avoue Damian Sanchez, gérant du Forum des arts depuis plus de 20 ans. Il y a un an, j'ai procédé à un comptage en centre-ville de Rouen. Sur 1 635 commerces, 160 étaient fermés. En septembre, la ville de Rouen a procédé au même comptage et le nombre de cases vides avait encore augmenté."

Une enseigne pour deux activités

Pour remédier à cette morosité, Saïd et Damian, amis de longue date, ont décidé d'unir leurs forces. "Au départ, je devais quitter mon local pour aller rive gauche et j'avais proposé à Saïd de s'y installer. Finalement, il m'a proposé de rester." Depuis, le duo semble fonctionner. "Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas être concurrent. Mais comme nous sommes complémentaires, on créé même une petite synergie au niveau de la clientèle", sourit Saïd. C'est ainsi que le terme "coenseigne", à l'instar du covoiturage ou du coworking est né. "Nous avons trouvé une solution à un problème de crise", souligne Damian. Autre avantage, la boutique reste ainsi ouverte six jours par semaine et permet d'éviter aux clients de trouver porte close. Si les deux commerçants semblent être les premiers à proposer ce concept ils espèrent "ne pas être les derniers".