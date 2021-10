Paris (AFP). Déchéance: devant les députés LR, Sarkozy appelle à voter pour et critique ceux qui ont changé d'avis

"Que ceux qui ont toujours été contre votent contre, d'accord. Mais que ceux qui ont soutenu la déchéance par le passé changent d?avis, ça non! François, j?ai lu ce que tu as déclaré. J'aurais préféré que tu viennes le dire au bureau politique où nous en avons débattu deux heures et où tu n?étais pas", a dit le président des Républicains. En cas de nouveaux attentats en France, "on nous demandera des comptes. Les arguments des constitutionnalistes sont justes, mais ils seront balayés par les médias", a-t-il ajouté, cité par ces sources.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire