L'Agenda en Normandie : vendredi 5 février

MANCHE

Tendance Ouest partenaire du 142ème Carnaval de Granville, le plus grand carnaval de l'Ouest, dès ce vendredi et jusqu'à mardi. Cavalcades, concerts et bals sont au programme. Des nouveautés sont également attendues. Retrouvez le programme complet ICI



Tout ce week-end, c'est le salon du mariage à Avranches. Les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous, salle Victor Hugo. Des défilés seront également organisés à 14h30 et 17h30. Rendez-vous, samedi et dimanche pour préparer votre mariage. L'entrée est à 4€. Plus d'infos ICI



Tout ce week-end, découvrez le Salon de l'Habitat à Coutances. Un événement avec Tendance Ouest pour découvrir sur place 5 espaces thématiques, à la salle Marcel Hélie. Ils vous permettent de gagner des séances d'aquabike ainsi qu'un week-end à Rome sous forme de jeu concours. Ouverture des portes dès 10h, plus d'infos ICI



CALVADOS

Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.

Le Festival Graine de Mots se tient à Bayeux. Dimanche, assistez à la pièce de théâtre "Six pieds sur terre" à 16h à l'Auditorium. Il y aura aussi "Batman contre Robespierre" à 18h au Mot de la Faim. Des spectacles seront également proposés ce samedi. Le programme est à retrouver ICI



ORNE

Tout ce week-end, c'est "Esprit Maison", le salon de l'habitat de la Ferté-Macé avec Tendance Ouest. Retrouvez tous les professionnels du secteur qui répondront à vos questions. Cette année, le salon reçoit Stéphane Thébaut, animateur de la Maison France 5. Sur le salon vous pourrez également gagner une télévision Panasonic. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de 10h à 19h. L'entrée est à 2€.