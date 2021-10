Une nuit d'alcoolémie et de stupéfiants à Rouen

Le premier conducteur est interpellé mardi 3 février à 21h par la Compagnie Départementale d'Intervention. Une patrouille contrôle un véhicule rue Galilée dans les Hauts de Rouen. Une forte odeur de cannabis se dégage de l'habitacle. Le conducteur, âgé de 19 ans et domicilié à Rouen, avoue avoir fumé un joint quelques minutes plus tôt. L'usage d'un test salivaire multi-drogues le confirme. Il est conduit au centre hospitalier de Petit-Quevilly pour un prélèvement sanguin.

Jeudi 4 février à 3h30, c'est au tour de Police Secours de patrouiller dans les rues de Rouen. Rue Rollon, les forces de l'ordre voient un véhicule s'engager sur la rue Jeanne d'Arc sans s'arrêter au feu rouge. Son conducteur est contrôlé. Agé de 30 ans et habitant Rouen, il a 1,54g d'alcool dans le sang. Il a été remis à une personne de sa famille et n'a pas été placé en garde à vue.

Une demi-heure plus tard, à 4h, Police Secours continue sa patrouille et aperçoit un piéton ivre place Saint-Marc. Il monte dans sa voiture et démarre en direction de la rue Alsace-Lorraine. Il est contrôlé. Agé de 26 ans, il a 1,66g d'alcool dans le sang. Il a été remis à une personne de confiance et n'a pas été placé en garde à vue.