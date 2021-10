L'Agenda en Normandie : jeudi 4 février

MANCHE

Jusqu'à dimanche, profitez des 23èmes rencontres numériques organisées au centre d'animation des Unelles à Coutances. Utilisez les ressources du numérique pour la musique, les jeux vidéo et l'impression 3D. Ne manquez pas les expositions et les spectacles proposés sur ce thème. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 14h à 18h aux Unelles. L'entrée est gratuite.

Samedi, Factori revient au Normandy à Saint-Lô pour une nuit de Bass Music avec le duo Kantyze. A leurs côtés, Fakktion, Magic Wish ou encore Mr O. C'est ce samedi soir sur la scène de musiques actuelles du Normandy à partir de 22h. Les infos ICI



CALVADOS

Le Festival Graine de Mots se poursuit à Bayeux. Samedi, vous avez l'atelier boîtes poétiques à 14h à la Médiathèque. Vous pourrez également assister au spectacle "Lady Macbeth" à 18h à la Halle aux Grains mais aussi une soirée cabaret à partir de 19h au Mot de la Faim. Plus d'infos ICI



Dimanche, à Ifs, l'Association Objectif Collections organise le 15ème Salon Toutes Collections. 25 exposants proposeront leurs objets, de la carte postale aux disques vinyle en passant par les timbres ou encore les voitures miniatures. Rendez-vous, ce dimanche de 9h à 18h, à la salles des fêtes, place de la Mairie. L'entrée est à 1€.

ORNE

Vendredi, assistez au concert de Them Vibes à La Luciole à Alençon. Un groupe qui insuffle le renouveau du rock'n'roll américain. C'est ce vendredi à 21h. L'entrée est à 12€ sur place, c'est 10€ pour les étudiants. Toute la programmation est à retrouver ICI



Le Salon de l'Habitat "Esprit Maison" revient ce week-end à la Ferté-Macé. Stéphane Thébaut, animateur de la maison France 5 est l'invité d'honneur cette année. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de 10h à 19h. L'entrée est à 2€.