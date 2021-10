Rouen : un rencard pour tous les étudiants

L'idée de ce projet est venue aux trois étudiantes en Master 2 métiers de la culture à l'Université de Rouen au cours de l'été. "On avait envie de monter un projet, mais on voulait faire quelque chose de concret. On s'est aperçue que les structures n'arrivent pas toujours à toucher le public étudiant et que les étudiants n'ont pas toujours accès aux informations", explique Romane. C'est ainsi que l'idée de faire le lien entre les salles de spectacles et les étudiants est née.

Depuis la rentrée scolaire, les trois jeunes femmes ont ouvert un compte Facebook et un site sur lesquels elles annoncent les spectacles à venir qui peuvent plaire aux étudiants, en s'efforçant "de mettre de tout". "Mais on a voulu faire plus, rencontrer les étudiants pour pouvoir discuter avec eux de l'offre culturelle", précise le trio qui organise régulièrement des permanences sur les différents campus de l'Université pour présenter les programmations des salles.

Places gratuites

A force de persévérance, Lise, Justine et Romane ont réussi à gagner la confiance des structures. "Nous avons établi des partenariats, notamment avec Brainscape qui offre 10% de réduction à nos adhérents ou le Café Dessiné. Le cinéma l'Omnia nous offre des places gratuites pour certaines avant-premières", se réjouit Justine. Et comme il est plus facile de parler de ce que l'on connait, Lise, Justine et Romane ne loupent jamais une occasion de sortir et se rendent à des événements culturels plusieurs fois par semaine. "Bientôt, nous allons lancer une campagne de recrutement pour que l'association soit reprise au cas où on ne serait plus à Rouen l'an prochain", concèdent, lucides, les trois étudiantes qui entreront bientôt dans la vie active.

Pratique. Le site de l'association. Adhésion aux rencards étudiants, 5€ par an.