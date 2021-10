Paris (AFP). Ligue 1: un record pour Paris, les autres gros dans le dur

Que ce soit les grosses cylindrées (Marseille, Monaco, Lyon) ou les ambitieux lorgnant le podium (Nice, Rennes), c'était le week-end des occasions manquées. . PSG: le record des Jaunes chez les Verts Dans le Chaudron, les Parisiens ont signé un 32e match sans défaite en championnat, à cheval sur deux saisons, égalant le record des Canaris de Nantes, établi sur un seul exercice (1994-1995). Ils n'ont plus perdu depuis le 15 mars 2015 (3-2 à Bordeaux), un revers qui avait été ponctué par la fureur d'Ibrahimovic ("pays de merde!" etc.). Et dimanche, c'est encore "Ibra" qui a fait parler de lui: il a marqué les deux buts de la victoire, sur un centre d'Aurier (62e) puis une passe de Di Maria (90e+2), accentuant sa préférence pour Saint-Etienne comme victime privilégiée (14 buts "zlatanesques" en 12 confrontations toutes compétitions confondues). Il a aussi conforté son statut de meilleur buteur de L1 avec désormais 19e réalisations, en 18 matches joués. C'était un match accroché, parfois électrique, où les Verts ont posé des problèmes aux triples champions de France, notamment en première période, comme quand Trapp a sorti coup sur coup un centre-tir de Malcuit puis une frappe lobée de Tabanou (11e), et un tir vicieux de Clément (88e). Mais à la fin, c'est Paris qui gagne... Les supporteurs stéphanois avaient commencé par quelques minutes de silence en solidarité avec les ultras parisiens, puis ont déployé plusieurs banderoles vindicatives, contre les Qataris propriétaires du PSG ou la limitation de déplacements des supporteurs. Sans perdre leur sens de l'humour: "Vous avez un paquet de monnaie... Nous avons Monnet-Paquet!!" . Nice et Rennes ratent l'occasion... Nice pouvait prendre la 2e place, et Rennes la 3e, mais il fallait pour cela gagner. Ils ont perdu. Nice, avec un Ben Arfa en manque cruel de réussite, s'est incliné à Caen (2-0, buts de Rodelin et Delort sur penalty) malgré une domination d'ensemble, se heurtant à un grand Vercoutre dans les cages normandes. D'où un sentiment de "gâchis" chez Claude Puel. Caen recolle du coup à sa victime du jour, à un point de la 3e place. Ne pas franchir le cap quand on peut se hisser dans les hauteurs, c'est presque une tradition du côté de Rennes. Elle fut respectée de manière aiguë, avec une fessée 4-0 reçue à Bordeaux (doublé de Diabaté et buts de Rolan et Touré). La deuxième de Rolland Courbis sur le banc breton, après une victoire in extremis à domicile, est aussi la première défaite des Rennais à l'extérieur depuis le 8 août... "Pas inspiré de A à Z", a concédé Courbis. . ...comme Marseille, Monaco et Lyon Marseille, tout juste sauvé par une égalisation sur le fil d'un jeune inconnu, Rabillard, avait ouvert le bal des occasions manquées par une nouvelle contre-performance à domicile (1-1 face à Lille). C'est le neuvième match de rang de l'OM en L1 sans gagner au Vélodrome, et il reste englué dans le ventre mou (10e), à six longueurs du podium. Thauvin, de retour à Marseille en prêt, relancera-t-il l'équipe de Michel ? L'OM a un point de plus que Lyon, défait à Bastia samedi soir (1-0). Circonstance aggravante, si l'on en croit les sarcasmes sur les réseaux sociaux, le but a été inscrit par Brandao... Le regain dans le jeu de l'équipe de Bruno Genesio, à défaut de résultats, observé depuis la reprise, s'est totalement évaporé en Corse. Comme pour souligner son parcours moyen voire médiocre, l'OL est à équidistance du podium et de la zone rouge (7 points). Coup de bambou également pour Monaco, étrillé 3-0 samedi à Angers après neuf matches de suite sans défaite en L1. L'attaquant brésilien Vagner Love a fait sa première apparition pour l'ASM, sans vraiment peser. Angers de son côté s'est remis de sa fessée parisienne (5-1 le week-end dernier) et est donc remonté sur le podium, grâce notamment à son capitaine, Ndoye, auteur d'un doublé. Résultats de la 23e journée de la Ligue 1: Vendredi: Marseille - Lille 1 - 1 Samedi: Angers - Monaco 3 - 0 Troyes - Nantes 0 - 1 Lorient - Reims 2 - 0 Toulouse - Guingamp 1 - 2 Gazélec-Ajaccio - Montpellier 0 - 4 Bastia - Lyon 1 - 0 Dimanche: Caen - Nice 2 - 0 Bordeaux - Rennes 4 - 0 Saint-Etienne - Paris SG 0 - 2

