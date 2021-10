Cagny : le gérant d'une SARL de maçonnerie embauchait des ouvriers au noir

En février 2013 des contrôleurs de l'inspection du travail se présentent sur un chantier de maçonnerie à Cagny, au sud de Caen. Ils y découvrent deux ouvriers non déclarés, bénéficiaires du RSA. Le gérant a comparu le jeudi 28 janvier devant le tribunal correctionnel de Caen pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé. « Ils donnaient juste un coup de main » se justifie-t-il.Mais le président voit les choses autrement « C'est une concurrence déloyale envers les employeurs qui respectent la loi et paient leurs charges sociales. Vous décrochez des contrats puisque vous êtes forcement moins cher » « J'avais des difficultés financières, je ne suis pas le seul à faire ça » Aujourd'hui en liquidation judiciaire et malgré cela, il écope de 750 euros d'amende.