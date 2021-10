Le nombre de demandeurs d'emploi en Normandie a augmenté de 0,4 % sur un mois (soit +693 personnes), et de 2,9 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,4 % sur un mois, et de 2,6 % sur un an.

C'est dans l'Eure que l'évolution est la plus favorable sur un mois (–0,1 %), et dans la Manche qu'on note la plus forte hausse du nombre de chômeurs (+1,6 %).