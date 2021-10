Des dizaines d'agriculteurs rassemblés près de Rouen

Rassemblés cet après-midi à l'initiative de la FNSEA à La Rue Saint-Pierre, où ils ne bloquent pas les voitures, les agriculteurs pourraient prendre demain le chemin de Rouen pour continuer de faire entendre leur colère. En cause : des cours trop bas, inférieurs à leurs coûts de production, pour le porc, la viande bovine et le lait. En revendant ces derniers aux industriels à trop bas prix, les agriculteurs ne rentreraient plus dans leurs frais. Il veulent qu'un juste prix, qui leur est versé par les industriels et distributeurs, soit fixé.