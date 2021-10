C'est ma vie : cuisinier à domicile à Rouen

Depuis près de deux ans, ce Sottevillais, installé dans la région depuis trois ans, était chef dans le restaurant Le Chabada. Mais las de rester dans sa cuisine de 4m2 "sans jamais voir les clients", Hyacinthe a décidé de créer son activité. Cette dernière consiste "à aider les clients à cuisiner pour le quotidien ou de l'événementiel".

Une expérience conviviale

Le cuisinier a fixé un tarif. "Je prends 15€ par heure en semaine et le week-end, 20€. Le client me paye en chèque emploi service, ce qui lui donne droit au crédit d'impôt." Le principe est simple : Hyacinthe s'occupe des courses "sauf si le client préfère s'en charger lui-même, mais moi je sais ce que j'achète, que des produits frais et en circuits courts au maximum", puis se rend chez le client. Là, il cuisine seul, ou pas. "L'objectif pour moi, c'est de vivre une expérience conviviale, si la personne veut venir m'aider c'est super, mais je peux aussi cuisiner tout seul. Je m'adapte."

Côté projets, le cuistot a plus d'une poêle dans sa main. "J'aimerais proposer des cours à domicile pour apprendre à cuisiner les légumes, à faire des sauces, des desserts etc. Et prochainement, je vais mettre au point un menu célibataire. Je ferai les courses, passerai environ trois heures sur place pour faire les cinq repas de la semaine." Des projets qui n'ont qu'un objectif, "faire plaisir au client".

Pratique. www.lapoeledanslamain.fr