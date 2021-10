L'Agenda en Normandie : jeudi 21 janvier

MANCHE

Le salon du mariage de Saint-Lô se tient tout ce week-end au parc des expositions. Tous les professionnels du mariage seront présents. Des défilés seront proposés à 14h30 et 17h le samedi et à 11h, 14h30 et 17h le dimanche. Rendez-vous, samedi et dimanche, au parc des expositions de Saint-Lô de 10h à 19h. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Ce week-end, l'association Poneys sous les Pommiers organise une tournée des As CSO au Pôle Hippique de Saint-Lô. L'élite des cavaliers poneys et 3 poneys champions d'Europe fouleront les pistes du Pôle Hippique. Rendez-vous, samedi et dimanche, rue des écuyers à Saint-Lô. L'entrée est gratuite.

Le carnaval de Granville se tiendra du 5 au 9 février prochain. A cette occasion, le comité d'organisation du carnaval invite les commerçants et les entreprises de service à mettre leurs vitrines aux couleurs de la 142ème édition. Un jury déambulera dans les rues et recensera les vitrines décorées. Le vainqueur recevra un trophée le 8 février.

CALVADOS

Vendredi, assistez au spectacle Loufoque avec Max Bird sur scène. Un one-man-show complètement déjanté, énergique et gestuel. Un comique touchant au look improbable. C'est ce vendredi à 19h et à 21h au P'tit Coin à Mondeville. L'entrée est à 7€. Plus d'infos ICI



Dimanche, assistez au spectacle "Les stars" avec Daniel Prévost et Jacques Balutin. C'est l'adaptation de la comédie "The sunshine boys" crée à Broadway dans les années 70 et récompensée à plusieurs reprises. Rendez-vous, ce dimanche, à 16h au Zénith de Caen. L'entrée varie de 38€ à 43€.

ORNE

Ce jeudi, assistez au spectacle «Les clownesses» au Quai des Arts à Argentan. Préparez-vous à rencontrer le quatuor de clownesses le plus déjanté qui soit. Tout semble les opposer et pourtant elles sont unies dans leur désir d’assumer pleinement leur féminité et leur vision de la société. C'est ce jeudi soir à 20h30. Plus d'infos ICI

Vendredi, le centre aquatique Alencéa à Alençon organise une soirée zen. De multiples bougies installées autour des bassins et des massages réalisés par des étudiants de l'école de kiné d'Alençon. Vous pourrez donc nager et vous relaxer. Inscription sur place le soir même. Profitez-en, ce vendredi, de 20h à 21h45. Toutes les infos ICI