Teor et vélos : l'association Sabine propose un rassemblement ce samedi à Rouen

Jeudi 14 janvier, les véhicules Teor ont modifié leurs parcours entre la station Théâtre des Arts et la station CHU Charles Nicolle. En cause, les cyclistes qui continuent d'utiliser la voie de Teor malgré les interdictions répétées de la Métropole Rouen Normandie.

"Il s’agit d’un sujet redondant et jamais véritablement résolu par les politiques publiques, et ce depuis plus de 10 ans ! Ce sont les cyclistes et les chauffeurs qui font les frais de l'incapacité de la ville de Rouen et de la Métropole à ouvrir le chantier des déplacements en proximité de la voie Teor, laissant les usagers et les chauffeurs régler leurs comptes sur le terrain", indique l'association de vélo Sabine.

Pour éviter les conflits, l'association avait proposé dès le début de l'année 2015 plusieurs solutions :

- La première serait la mise en place d'une zone piétonne remplaçant la voie actuelle de circulation automobile qui est peu utilisée sur cette portion.

- La seconde serait la mise en place d'une zone de rencontre.

Pour dialoguer de manière constructive, l'association invite à un rassemblement ce samedi 23 janvier à 11h devant l'hôtel de ville de Rouen afin de protester contre la verbalisation des cyclistes mais également pour qu'une solution soit trouvée.