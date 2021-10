CHU de Rouen : des pâtisseries enrichies pour tout le pays

C'est l'Unité centrale de production alimentaire (UCPA) du CHU de Rouen qui a mis au point il y a quelques mois des pâtisseries enrichies pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées.

Du projet à la commercialisation

"La dénutrition est importante et nous avons décidé d'y remédier en créant de nouveau produits", explique Bernard Sauvage, directeur du service restauration du CHU de Rouen. C'est sur une pâtisserie que l'UCPA a jeté son dévolu. "On a choisi une pâtisserie pour la gourmandise. Evidemment, la pâtisserie à elle seule n'est pas la solution, le but c'est de donner envie de se réalimenter."

Huit mois de travail ont été nécessaires à l'UCPA pour mettre au point une gamme de 20 pâtisseries qui conservent leur aspect ordinaire et leur goût. C'est en participant aux Trophées 2015 de l'Agroalimentaire en Normandie - où l'UCPA a été récompensée - que Bernard Sauvage rencontre l'équipe de Davigel, qui participe également. "C'est là que l'idée est née entre nous de développer cette innovation au niveau national", confie Ignace De Villepin, directeur marketing de Davigel.

En partenariat avec la société Tartefrais, Davigel se voit confier le développement industriel des recettes. "Nous avons lancé début décembre la commercialisation des éclairs enrichis en France et en Belgique." Des gâteaux qui sont vendus aux maisons de retraites, aux hôpitaux ou encore aux cliniques et qui apportent 20% de l'apport nécessaire en protéines. "Pour le moment, nous avons reçu un très bon accueil. Je n'ai aucun doute sur le fait que cela va fonctionner", se réjouit le directeur marketing. Jusqu'alors, seuls des éclairs au chocolat et au café sont proposés aux personnes âgées mais la gamme devrait s'étendre dans les mois à venir.