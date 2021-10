L'Agenda en Normandie : vendredi 15 janvier

MANCHE

Jusqu'au 31 janvier, un tournoi d'hiver est organisé par le Tennis Club St-Lois. Tournoi simples dames-messieurs et plus de 35 ans et tournoi plus de 55 ans. Un certificat médical est obligatoire pour participer. Vous pouvez toujours vous inscrire.

Samedi, un atelier parents-bébés est proposé à Cherbourg-Octeville. Par des berceuses, des comptines et des chansons, la conteuse de la Compagnie à deux pas éveille les bébés au pays des contes et des histoires. Un vrai moment de complicité qui permet aux parents d'enrichir leur répertoire. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 10h à l'espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert. C'est gratuit.

CALVADOS

Ce vendredi, il y a du basket. Le CBC, le Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe de Chartres pour le compte de la 17ème journée de Nationale 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h au Palais de Sports de Caen. Plus d'infos ICI



A l'occasion de la sortie du nouvel album Maissouille, Born To Rave Audiogenic présente une soirée spéciale ce samedi au Cargö à Caen. La soirée démarre à 23h pour se terminer vers 6h du matin, comptez 15€ la place en prévente et 18€ sur place. Plus d'infos ICI



Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45 pour la composition des équipes.

ORNE

Ce vendredi, une soirée jeux spéciale Backgammon est proposée à La Ferté Macé. Vous allez pouvoir découvrir et vous initier à ces jeux. C'est ouvert à tous, à partir de 8 ans et c'est organisé par l'association «Les amis de jeux, musiques et contes traditionnels». Rendez-vous, ce vendredi de 20h à 22h au Musée du Jouet. Plus d'infos ICI

Dimanche, l'ensemble de l'école de musique de Mortagne vous ouvrent les portes des Palais d'Orient. Plongez dans l'ambiance des mille et une nuits, à travers des musiques envoutantes aux origines persanes, indiennes et arabes. Le concert annuel a lieu ce dimanche à 15h30 au Carré du Perche. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Plus d'infos ICI