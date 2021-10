Le prochain jackpot du loto américain : 1,3 Milliards de Dollars !

Sur le même principe que le Loto ou l’Euro-millions en France, il faut trouver la bonne combinaison de numéros. Et sur le même principe aussi que notre loto, si le jackpot n'est pas tombé, la cagnotte continue à grimper. Plus il y a de joueurs, plus la somme en jeu augmente. Plus la somme augmente et plus l'engouement provoqué par cette somme augmente aussi.

Mercredi, ce seront pas moins d'1,3 milliards de dollars qui seront mis en jeu. Un record !

"Il n'y a pas eu de gagnant du jackpot dans le Powerball de ce soir. Nous sommes officiellement à la recherche d'un milliardaire", a annoncé la société de la loterie sur tweeter.

1,3 milliard de dollars, c'est environ 1,2 milliard d'euro... Et c'est environ 40 tonnes d'or... Ou 10 000 Renault Twingo

Aux états-unis, les vainqueurs ne reçoivent pas l'intégralité de leur gain. L'état en prélève presque la moitié en taxe et impôts comme l'indique la loterie sur son site... Mais même la moitié du jackpot... on est tous d'accord qu'on prend !