Paris (AFP). Plan d'urgence pour l'emploi: un séminaire prévu d'ici début février

Ce séminaire d'une journée, qui devrait réunir aussi Pôle emploi, abordera les "détails" de l'annonce de la formation de 500.000 chômeurs supplémentaires, dont le financement n'est pas encore connu, a indiqué François Asselin, le président de la CGPME, après sa rencontre à Matignon avec Manuel Valls et la ministre du Travail, Myriam El Khomri. "L'objectif de 500.000 nous paraît un peu irréaliste. C'est une belle annonce très ambitieuse. Nous demandons qu'elle soit efficace. Nous allons attendre ce séminaire pour en savoir un plus", a poursuivi M. Asselin. Selon Jean-Claude Mailly, de FO, le séminaire devrait aborder également la question de l'apprentissage, au sujet duquel François Hollande doit aussi faire des annonces le 18 janvier devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese). "C'est bien de former des demandeurs d'emploi, mais il faut aussi des créations, ce qui pose le problème de la politique économique: là-dessus, il est difficilement compréhensible qu'il n'y ait pas eu de coup de pouce au Smic", a réagi le leader de FO à l'issue de sa rencontre avec M. Valls. Selon FO, "il faut recibler les aides publiques aux entreprises et soutenir l'investissement public". "Sur ce point, on a eu plutôt des réponses positives", a commenté M. Mailly.

