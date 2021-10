Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 30 mai

Voici les sorties d'albums de la semaine :





Status Quo



Les Status Quo sortent aujourd'hui leur 34ème album studio ! Le groupe mythique, chanteur de « In the army now » partira en tournée mondiale au mois d'octobre. Une de leurs premières dates sera d'ailleurs l'Olympia, le 10 octobre prochain. Les chanteurs de boogie rock ne prennent pas une ride et proposent des chansons qui leur ressemblent, voici un 1er extrait de l'album « Quid Pro Quo »avec « Rock'n'roll n'you »



Vidéo 1 en bas de l'article





Sinclair



Sinclair propose son nouvel album cette semaine. Il s'appelle tout simplement « Sinclair ». C'est le 6ème album studio du chanteur français, ancien juré de la nouvelle star. Vous avez pu découvrir le 1er extrait de l'album sur Tendance Ouest. Il s’appelle « ça tourne dans ma tête ». Je vous propose de regarder le clip avant l'arrivée de son tout dernier hit "La fête est finie":



Vidéo 2 en bas de l'article



Matthew Morrison



On termine avec la sortie du 1er album éponyme de Matthew Morrison. Son nom ne vous dit peut-être rien, à moins que je ne vous parle de Will Schuester, le professeur charismatique de Glee. Dans cette série américaine à succès, tous les lycéens de la chorale chantent en live dans les épisodes, mais les adultes aussi. La preuve avec Matthew Morrison qui bouge aussi bien qu'il chante. Dans cet album il a eu l'honneur d'enregistrer de nombreux duos avec nul autre qu'Elton John, Sting ou encore Gwyneth Paltrow. Je vous propose d'écouter un de ses titres solos : « summer rain ».



Vidéo 3 en bas de l'article