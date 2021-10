L'Agenda en Normandie : mardi 12 janvier

MANCHE

Ce mardi, il y a du théâtre à Saint-Lô. Assistez à la pièce Little Boy. C'est le nom de la bombe lancée sur Hiroshima. Claude, le pilote de l'avion météo qui donna le feu vert au largage, quitte l'armée, et deviendra fou, dit-on. C'est ce mardi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 18€.

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Tout schuss» avec José Garcia. Pour reconquérir sa fille, un père égocentrique s'immisce dans la classe de neige de celle-ci. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

CALVADOS

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film "Creed, l'héritage de Rocky Balboa" avec Sylvester Stallone et Michael Jordan. Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans le sang et il se rend donc à Philadelphie, pour se faire entraîner par le redoutable rival de son père. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Vendredi, assistez au concert de Sherazade et LavionRose au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Chant lyrique, musique russe et orientale, traditionnelle ou classique avec des affinités pour le blues et la soul. C'est ce vendredi à 18h au BBC.

ORNE

Ce mardi, l'association Perche Gastronomie organise un cours de cuisine pour adultes au Carré du Perche de Mortagne-au-Perche. Pour ce premier cours de l'année, c'est Arnaud Viel du restaurant «La Rennaissance à Argentan» qui officie. Chaque participant prépare un menu pour 2 personnes et repart avec ses préparations. Début du cours, ce mardi, à 18h45. Plus d'infos ICI

Jeudi, La Luciole à Alençon présente sa programmation pour l'année 2016. Le nombre de place étant limité, pensez à venir retirer vos places invitations au bureau d'accueil billetterie de La Luciole. Au programme de la soirée, tous les concerts décryptés, des clips et des surprises. C'est ce jeudi à 20h.

Samedi, l'agence musicale régionale le Far a choisi le Circuit pour accueillir l’édition 2016 des iNOUïS du Printemps de Bourges. Une sorte de tremplin dont a notamment bénéficié Christine and The Queens avant la carrière qu'on lui connaît. A noter que le groupe manchois Alphabet est en finale du concours. L'entrée est gratuite mais il faut simplement retirer un billet «invitation» ICI