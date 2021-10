Wim, where is my... ? Une appli pour retrouver ses objets perdus

L'idée est venue à Aymeric Fievet et Yoni Françoise, deux amis, il y a quelques mois. Le premier ayant des compétences en infographisme, le second dans le développement d'applications, il n'a pas fallu plus de quelques semaines au duo pour mettre au point leur projet.

L'appli, sortie en octobre dernier, est simple d'utilisation. "Il suffit de la télécharger, d'indiquer si l'on a perdu un objet ou si l'on en a trouvé un, de le décrire, d'indiquer son nom et son adresse mail pour pouvoir être contacté et le plus important, de dire où on est", précise Aymeric Fievet.

200 téléchargements

Chaque fois, le contenu est vérifié par les deux créateurs. Pour le moment, l'application n'est disponible que sur Play Store (téléphones Androïd). "Nous avons fait appel au financement participatif pour pouvoir mettre notre application sur Windowsphone et Apple." 200 personnes ont déjà installé "Wim, where is my... ?" sur leur téléphone. "L'idéal, ce serait que ça devienne un réflexe dès que l'on trouve ou perd un objet." Pour cela, du chemin reste encore à parcourir mais les deux amis qui ont "plein d'autres idées d'applications", sont confiants.

Pratique. Découvrez et soutenez le projet d'Aymeric et Yoni sur Ulule