Destruction du foyer Coallia à Oissel : les demandeurs d'asile hébergés tout l'hiver

La Préfecture, les élus locaux, Coallia et les militants sont donc parvenus à un accord. Depuis plusieurs mois, l'annonce de la fermeture du foyer Coallia et de ses 308 places faisait peser une menace sur les près de 200 résidents, pour la plupart demandeurs d'asile.

Un accord pour y loger l'hiver

Si la grande majorité a pu être relogée, dans du logement diffus ou dans le foyer, plus petit mais aux normes, construit juste à côté, le sort d'une dizaine de familles, sans-papiers et déboutées de leurs demandes de droit d'asile, restait en suspens. Si aucun accord n'était trouvé, ils devaient partir ce vendredi soir.

Mais la mobilisation des élus et des militants a payé. Le sénateur communiste et ancien maire de la ville Thierry Foucaud résume : "Avec les services de la Préfecture et la direction de Coallia, nous avons obtenu que la dizaine de familles encore logée ici puisse y rester tout l'hiver à condition de mettre en sécurité le foyer."

Une solution après l'hiver ?

Pour ces familles, le soulagement est intense. Sylvie Savin, directrice de l'école élémentaire Pasteur où sont scolarisés 15 enfants de ce foyer, résume le sentiment général : "Les enfants étaient dans l'angoisse de ne pas savoir ce qu'ils deviendraient ce soir." Le problème n'est pas résolu définitivement pour autant. A l'issue de la période hivernale, une réunion rassemblant les mêmes acteurs devra décider du relogement définitif de ces familles alors que le foyer va être détruit.