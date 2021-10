L'Agenda en Normandie : vendredi 8 janvier

MANCHE

Ce vendredi soir, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe d'Orléans pour le compte de la 17ème journée de National. Un match qui se jouera à domicile sur la pelouse du Stade Fenouillère. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Suivez l'actualité de l'US Avranches ICI



Ce vendredi soir, l'association de sauvegarde des églises de Saultchevreuil et de Saint-Pierre-du-Tronchet vous propose une balade nocturne au départ de l'Office de Tourisme de Villedieu-les-Poêles. Retrouvez plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme de Villedieu. Tarifs de 2€ à 3.50€.

CALVADOS

France Gall et sa bande d’artistes rendent hommage à quelques-unes des plus belles compositions de Michel Berger et nous proposent de découvrir le spectacle au Zénith de Caen à partir de vendredi. 2h de show unique qui mêle humour et émotion. La billeterie et les informations complémentaires à retrouver sur le site du Zénith de Caen. Première représentation ce vendredi à 20h et il y en aura une également demain à la même heure.

La compagnie de danse Mbongui Bantu fête ses 20 ans. A partir de demain et jusqu'au 16 janvier, la compagnie de danse congolaise vous propose plusieurs animations. Plus de quinze artistes français et allemands seront présents. Ça se passe dans la salle de spectacle Le Sillon à Caen. Plus d'infos ICI



ORNE

A partir de samedi et jusqu'au 24 janvier, se tient la Foire Saint-Vincent sur le champ de foire d'Argentan. Entre rires et sensations fortes, les forains vont mettre tout en oeuvre pour vous proposer deux semaines riches en émotions avec de nombreux manèges. Plus d'infos ICI

A partir de samedi et jusqu'au 17 janvier se tient au complexe tennistique de Bagnoles-de-l'Orne, les 8èmes Internationaux Masculins. Ce tournoi constitue la première marche du circuit international masculin. Pour retrouver le programme du tournoi, rendez-vous ICI

C'est la première sortie VTT de l'année et elle est au bénéfice du Téléthon. Partez ce dimanche de Montsecret dans l'Orne avec Tinchebray Cyclo. Les inscriptions se font sur place à partir de 8h15. C'est 3€ pour les licenciés et 5 € pour les autres.