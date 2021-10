La fête du Vélo à Caen!

Samedi 28 mai de 10h à 20h place Courtonne :



En 2011, la Ville de Caen réitère sa participation à la 15e Fête nationale du Vélo. Les acteurs locaux du vélo s’associent et vous proposent tout un programme gratuit pour débutants ou initiés.

Tous en selle !



Programme :



10h30 - 17h : Circuit-jeu "La course aux trésors"

… jouez en famille et gagnez peut-être un vélo !



10h - 14h : Village du vélo

Atelier, marquage "anti-vol" de vélo, foire aux vélos, présentation et essais de cycles électriques et pliants, stands d'information et de sensibilisation sur les équipements, les réglages, la sécurité et les règlementations cyclistes : doubles sens cyclables, tourne à droite, voies partagées, etc.



10h - 19h : Animation Normandie TV

"Devenez acteur de votre propre film !"



14h30-16h30 : Animations vélo

Démonstrations de BMX, circuits-jeux à vélo, à trottinette ou en rollers, manège à vélo, défi vélo-handicap.



14h30 - 16h30 : Balades à thèmes

- balade historique sur les facettes méconnues de la ville ;

- balade-découverte des produits du commerce équitable ;

- balade sur la géologie caennaise ;

- parcours des "insolites" des parcs, jardins et cimetières de la ville.



13h - 18h : Compétition de BMX

Lieu : Skatepark du Stade Hélitas, avenue Albert Sorel à Caen.



17h : Grande parade cycliste

Lieu : Centre-ville de Caen, avec le groupe de musique La Bandajojo.



18h - 20h : Clôture de la journée

- épreuve de vélo et de course à pied sans classement autour de la Presqu'île, par équipes cycliste/coureur ;

- spectacle musical - Proposé par La Bandajojo ;

- animations vélo : manège, circuits enfant, démonstrations ;

- dégustation de produits locaux.