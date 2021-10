Les grandes sorties jeux vidéo de janvier 2016

Lego Marvel's Avengers

Sur 3DS 360 PS3 PS4 Vita WiiU WinPC XBO

26 janvier

Après "Lego Marvel Super Heroes", qui avait reçu un très bon accueil, "Lego Marvel's Avengers" marque le retour sur consoles et PC de l'équipe de super-héros. Le jeu s'appuie sur les aventures des deux films Avengers, ainsi que sur "Captain America", "Iron Man 3" et "Thor: The Dark World".

http://www.lego.com/en-us/marvelsuperheroes/marvels-avengers

The Witness

Sur PlayStation 4, Windows PC

26 janvier

Le concepteur Jonathan Blow, acclamé pour son jeu "Braid", a ouvert la voie à une nouvelle vague de jeux indépendants innovants. En développement depuis 2008, "The Witness" invite à l'exploration d'une île remplie d'énigmes et de labyrinthes.

http://the-witness.net/

Dragon Quest Builders

Sur PS3 PS4 Vita

28 janvier

Alors que "Minecraft" appartient désormais à Microsoft, la sortie japonaise de "Dragon Quest Builders" permet de découvrir à quoi ressemble la version Sony PlayStation du jeu de construction et d'exploration façon "voxel" (pixels 3D). La franchise Dragon Quest fêtera son 30ème anniversaire en 2016, détail qui n’a évidemment pas échappé à Square Enix.

http://www.dragonquest.jp/builders/

Rise of the Tomb Raider

Sur Windows PC

Janvier



Bien accueilli sur Xbox One en novembre 2015, ce jeu offre une grande sophistication en termes d'environnement, de quêtes, d'agilité du gameplay. Lara Croft cherche des réponses, archéologiques et existentielles. Steam parle d'une sortie au mois de janvier, Amazon France a brièvement mentionné la date du 29 janvier.

http://www.tombraider.com/