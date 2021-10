Paris (AFP). Nouvelle carte des régions, Prime d'activité, gilet fluo : les changements du 1er janvier

Nouvelle carte des régions, Prime d'activité pour les petits revenus, gilet fluo pour les motards, protection universelle maladie: plusieurs changements vont intervenir le 1er janvier dans la vie quotidienne des Français. - NOUVEL HEXAGONE - La carte de France change. La métropole passe de 22 régions à 13. Certaines sont restées en l'état, dont la Bretagne ou l'Ile-de-France, d'autres ont été fusionnées. Les conseils régionaux ont été élus en décembre: sept sont dirigés par la droite, cinq par la gauche, et la Corse par les nationalistes. Reste à baptiser ces nouvelles collectivités agrandies. Naissance aussi de la Métropole du Grand Paris qui regroupe la capitale et 130 communes limitrophes. - COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS LES SALARIÉS - Les entreprises vont devoir proposer à leurs salariés une complémentaire santé (assurance, mutuelle ou institution de prévoyance) qu'elles financeront à hauteur de 50%. - PRIME D'ACTIVITÉ - Cette nouvelle aide aux travailleurs à revenus modestes remplace deux dispositifs jugés trop complexes et peu efficaces, le RSA activité (complément à un petit salaire) et la Prime pour l'emploi (crédit d'impôt). Environ 5,6 millions d'actifs pourraient en bénéficier. Premier versement le 5 février. - PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE (PUMA) - Cette réforme vise à simplifier la vie des assurés en cas par exemple de divorce ou de déménagement et d'éviter les ruptures de droits. Le statut d'ayant droit disparaît pour toutes les personnes majeures: on ne dépend plus de quelqu'un pour être affilié à la Sécu. Elle comprend aussi une affiliation à titre personnel dès l'âge de 18 ans (ou 16 ans avec accord parental) et la mise en place d'une carte Vitale dès 12 ans, sur demande des parents. - MONTANTS DES PRESTATIONS D?ASSURANCE MALADIE - Les montants des indemnités journalières maternité et des prestations invalidité du régime général sont relevés de 1,5%, de 0,6% en cas de maladie. - SMIC - Le salaire minimum de croissance (Smic) augmente très légèrement, de six euros nets par mois. Il s'élèvera à 9,67 euros de l'heure soit 1.466,62 euros bruts mensuels, 1.143 euros nets. A Mayotte, tout jeune département en cours de rattrapage socio-économique, le Smig (g pour garanti) va également augmenter de 0,6%, à 1.141,30 euros, mais les salariés y sont encore aux 39 heures. - DÉDUCTION FORFAITAIRE MAJORÉE POUR LES SERVICES A LA PERSONNE - La réduction passe à 2 euros pour toutes les activités de services à la personne à compter des périodes d'emploi débutant le 1er décembre 2015. Elle était de 1,50 euro pour la seule garde d?enfants de 6 à 13 ans, et de 0,75 euro pour toutes les autres activités. - TAXE TAMPON - La TVA sur les protections hygiéniques féminines va passer de 20% à 5,5%. Reste à voir si cette baisse sera répercutée sur les prix. - TIMBRE - Après une hausse historique de 7% en janvier 2015, le prix du timbre devrait encore augmenter, passant de 76 à 80 centimes pour une lettre rouge et de 68 à 70 centimes pour une lettre verte. - DIESEL - Les taxes sur le gazole augmentent de 3,5 centimes d'euro (taxe carbone et réduction de l'avantage fiscal) et de 2 centimes pour l'essence sans plomb 95. Cette hausse pourrait être compensée par la chute des prix du pétrole. - GILET FLUO - Comme les automobilistes, les conducteurs de deux ou trois roues motorisés devront disposer d'un gilet jaune "de haute visibilité" à portée de main, et le porter en cas d'arrêt d?urgence. Les contrevenants encourent une amende de 11 euros en cas d'absence de gilet à bord, de 135 euros s'ils ne le portent pas à la suite d'un arrêt d'urgence. - TRANSPORT - L'employeur pourra prendre en charge le coût des trajets domicile-travail en vélo des salariés via une indemnité fixée à 25 centimes d'euro le kilomètre. - HÔTELS - Pour les réservations d'hôtel en ligne, les professionnels du tourisme vont afficher des prix de nuitées plus lisibles, en y incluant les taxes et les prestations (petit-déjeuner, wifi). - INFO - LCI deviendra la 26e chaîne de la TNT gratuite au début de l'année. La chaîne du groupe TF1 a promis de se démarquer de ses concurrents BFMTV, iTÉLÉ et de la future chaîne d'information du service public en proposant davantage de magazines et des sujets plus légers. - PRET A TAUX ZERO - Il est élargi et simplifié pour permettre à davantage de ménages d?accéder à la propriété, notamment les jeunes actifs: financement jusqu?à 40% du logement, plafonds de revenus relevés, remboursement démarrant à partir de 5, 10 ou 15 ans, utilisable partout en France (neuf ou ancien à rénover). - FRAIS D?INCIDENTS BANCAIRES - Les banques devront informer gratuitement leur clientèle, avant prélèvement sur leur compte, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités ou à des incidents de paiement qu'elles compteront leur débiter. - DETECTEURS DE FUMEE - L'obligation d'installation d'un détecteur de fumée dans tous les logements, initialement prévue le 8 mars 2015, entrera finalement en vigueur vendredi. La loi requiert l'installation d'au moins un appareil par habitation par le propriétaire du logement. Le bailleur peut soit fournir l'appareil à son locataire, soit lui rembourser son achat.

